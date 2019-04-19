المجلس الانتقالي السوداني يقيل وكيل وزارة الإعلام بعد ساعات من تعيينه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إقالة وكيل وزارة الإعلام عبد الماجد هارون، بعد ساعات من تعيينه، تلبية لمطالب المعتصمين في محيط قيادة الجيش، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
وكان المجلس العسكري الانتقالي كلف منذ ساعات، عبد الماجد هارون، بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات في السودان.
وانضمت حشود ضخمة إلى اعتصام خارج مقر وزارة الدفاع السودانية الخميس الماضي، لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة للمدنيين.
وكان التجمع هو الأكبر منذ الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير قبل أسبوع وتسلم المجلس العسكري للسلطة، إذ احتشد مئات الآلاف في شوارع وسط العاصمة بحلول المساء.
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