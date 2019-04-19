خارجية النواب: المشاركة بالاستفتاء واجب وطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب حسام العمدة إن مشاركة المصريين المقيمين بالخارج في التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم الجمعة، يؤكد حرصهم على المشاركة الفعالة، فى اليوم الأول من الاستفتاء، ورسالة من أجل استقرار الوطن.

وأضاف العمدة - في تصريح صحفي اليوم الجمعة - أن الشعب المصري بمختلف فئاته دائما ما يكون حاضرا في كل مناسبات الممارسة الديمقراطية للتعبير عن وجه نظره بكل حرية.

وأوضح أن المصريين المقيمين بالخارج توافدوا على مقار السفارات، حيث اللجان الانتخابية للتصويت في الاستفتاء وممارسة حقهم الدستوري، وهو ما يؤكد إدراكهم للتحديات التي تمر بها البلاد.

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وأشاد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بالتنسيق القائم ما بين وزارة الهجرة ووزارة الخارجية، من أجل تعزيز المشاركة من قبل المصريين بالخارج والتوعية بالتعديلات الدستورية، والتغلب على كل الإشكاليات التي تواجه الناخبين، عبر غرف العمليات، والتعامل مع أية مشكلة والتدخل لحلها من خلال الاتصال وإحاطة الجهات المعنية بالمشكلة.

ولفت إلى أن المشاركة بالاستفتاء واجب وطني ولابد أن تكون المشاركة بصورة أكبر غدا داخل مصر، مشيرا إلى أن التعديلات تدعم مسيرة مصر نحو بناء وطن حقيقي واستقرار سياسي وديمقراطي واقتصادي لتصبح مصر دولة ديمقراطية مدنية حديثة.

وتجري عملية التصويت في (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث تستقبل المواطنين للتصويت في الاستفتاء اليوم وغدا وبعد غد، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.