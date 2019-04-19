قبل الاستفتاء بساعات.. "مستقبل وطن" ينظم ندوة حول التعديلات الدستورية بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبوسالم:

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، ندوة تثقيفية حول التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها غدًا السبت، بحضور اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، والنائب سامر التلاوي أمين الحزب في المنوفية، وعدد من وكلاء الوزارات وأعضاء البرلمان.

وشرح عدد من أساتذة القانون في المحافظة، التعديلات على المواد الدستورية والاختلافات بينهما، وكافة التفاصيل الخاصة بالمواد المعدلة، وأكد المحافظ أهمية المشاركة الفعالة والإيجابية في الاستفتاء باعتباره حق أصيل ودستوري لكل مواطن.

وأشار النائب سامر التلاوي أمين الحزب بالمنوفية، إلى أن المشاركة الفعالة هى الهدف الرئيسي للندوة التثقيفية التي أقامها الحزب، مشددًا على ضرورة خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة.