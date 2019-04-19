الجالية المصرية بالسويد تصوت على التعديلات الدستورية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

بدأ المصريون في الخارج، الجمعة، التصويت في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، حيث فتحت مراكز الاقتراع في السفارات والقنصليات المصرية في مختلف أنحاء العالم أبوابها في التاسعة صباحًا حسب توقيت البلد الذي توجد فيه البعثة الدبلوماسية المصرية.

ونشرت صفحة وزارة الخارجية على "فيسبوك" بعض الصور لمشاركة أبناء الجالية المصرية في السويد في التصويت على الاستفتاء.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الأربعاء فتح باب التصويت للمصريين في الخارج على مدار ثلاثة أيام (الجمعة والسبت والأحد).

وتجرى عملية التصويت في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، بحسب بيانات وزارة الهجرة.