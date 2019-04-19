قال رئيس أركان الجيش الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق قايد صالح، في كلمة يوم الخميس، إن قوى كبرى تعمل على إعادة صياغة خريطة العالم على حساب حرية الشعوب وأمنها.
وصرح صالح بأن العالم يموج بتحديات كبرى ومتغيرات تقف وراءها أياد وقوى كبرى تعمل لتشكيل العالم وفقا لمصالحها.
وأضاف صالح أن هذه الأيادي تعمل على حساب حرية الشعوب وأمنها.
وأكد رئيس أركان الجيش الجزائري أن العالم يموج بتحديات كبرى ومتغيرات تقف وراءها أياد وقوى كبرى على حساب حرية الشعوب وأمنها وسيادتها الوطنية.
وأشار الفريق صالح في كلمته، إلى أن الجيش الجزائري يعتبر أن أعظم التحديات هو حفظ استقلال البلاد، وتثبيت أسس سيادتها الوطنية وسلامتها الترابية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس اركان الجيش الجزائري .. قوى كبرى تعمل على إعادة صياغة خريطة العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.