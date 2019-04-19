الكونغو الديمقراطية تعلن الحداد الوطني على ضحايا حادث غرق قارب

أعلن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي حالة الحداد الوطني اليوم الجمعة في جميع أرجاء البلاد عقب مقتل 13 شخصا على الأقل وفقدان 142 آخرينإثر غرق قارب ركاب مؤخرا في بحيرة "كيفو" الواقعة شرق البلاد.
ونقلت قناة (أفريكا نيوز) الإخبارية عن الرئاسة في
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