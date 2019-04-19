استقالة رئيس وزراء مالي إزاء تصاعد موجة العنف بالبلاد

قدم رئيس وزراء مالي سوميلو مايجا، استقالة حكومته، على خلفية الانتقادات التي طالته بفعل تصاعد موجة العنف في البلاد في الفترة الأخيرة.
وذكرت رئاسة الجمهورية في مالي - في بيان أوردته صحيفة "التليجراف" البريطانية - أن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، وافق على استقالة مايجا إلى جانب جميع أعضاء حكومته، مُشيرة إلى أنه سيتم تسميةرئيس وزراء جديد، وتشكيل حكومة جديدة في القريب العاجل، عقب إجراء مشاورات مع جميع القوى السياسية في مالي من السلطة والمعارضة.
وكان عدد من مُشرعي البرلمان المالي قدموا اقتراحًا بسحب الثقة من مايجا وحكومته، بسبب فشله في القضاء على الاضطرابات التي تشهدها
ويأتي قرار الاستقالة عقب أربعة أسابيع من الاشتباك، الذي وقع في 23 مارس الماضي، حيث هاجم أشخاص يرتدون ملابس قبيلة "الدوجون"، قرية أوجوساجو التابعة لقبيلة "الفولاني" في منطقة موبتي وسط البلاد، وقتلوا 160 شخصًا بينهم أطفال وحوامل.
يُذكر أن مايجا تولى منصب رئيس الوزراء منذ عام 2017، وشغل قبل ذلك منصب وزير الخارجية في عامي 2011 و2012، ووزيرًا للدفاع في الفترة من 2000 إلى 2002، وفي عامي 2013 و2014.
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