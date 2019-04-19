بومبيو "لا يزال مكلّفاً" بالمفاوضات مع كوريا الشمالية رغم رفضها له

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي طالبت كوريا الشمالية باستبعاده من المحادثات حول نزع سلاحها النووي، اليوم الجمعة، إنه "لا يزال مكلفاً بفريق" المفاوضين في هذا الملف.

وأكد خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماعه بوزيري الخارجية والدفاع اليابانيين "لم يتغير شيء"، مضيفاً "نواصل العمل. لا زلت مكلفاً بالفريق".

وكانت كوريا الشمالية قد طالبت هذا الأسبوع باستبعاد بومبيو من المحادثات النووية في المستقبل بعدما شجّع ترامب على ما يبدو على التشدد في موقفه خلال قمته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في هانوي.

وكثيراً ما تحدث ترامب بودّ عن علاقته مع كيم، وقال الشهر الماضي إنه منع فرض عقوبات جديدة على الدولة التي يعاني اقتصادها من صعوبات، رغم توعد بومبيو بمواصلة ضغوط قوية.

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وقال بومبيو إن "من الواضح أن الرئيس ترامب هو المسؤول عن مجمل الجهود لكن فريقي، الموفد الخاص (ستيف) بيغون، سيواصل قيادة الجهود الأميركية" لضمان أن ينفذ كيم ما وعد به.

وقد توجه بومبيو أربع مرات العام الماضي إلى بيونج يانج، وقال إن كيم ملتزم الشروط العامة للتخلي عن برنامجه النووي في إطار اتفاق مع الولايات المتحدة.