كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب الرئيس الأمريكي السابق يعلن ترشحه للانتخابات الأمريكية رسمياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية على الرغم من جدل حاول تخفيف حدته بالفكاهة، حول تصرفات اعتبرت غير لائقة مع عدد من النساء.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء الماضي، إنه سينافس بشكل رئيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020، كلا من السناتور بيرني ساندرز، ونائب الرئيس السابق جو بايدن.

وأضاف ترامب، في تغريدة على "تويتر": "أعتقد أن المنافسين الرئيسيين في السباق الانتخابي المقبل ضد صاحب أفضل اقتصاد ممكن في تاريخ البلاد والعديد من الأشياء الرائعة الأخرى! سيكونان، المجنون بيرني ساندرز، والنعسان جو بايدن. وأنا مستعد للنزال ضد أي شخص كان… ليرحم الرب أرواحهما".

وستجرى الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين التي ستقرر رسميا مرشح الحزب للاقتراع في يوليو 2020.

وسينضم بايدن إذا ترشح، إلى لائحة طويلة جدا من الديمقراطيين الذين أعلنوا دخولهم السابق إلى البيت الأبيض لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في اقتراع نوفمبر 2020.