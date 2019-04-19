كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على هامش الاستفتاء الدستوري.. "أبو غزالة" تلتقي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، القاضي لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث استعرض القاضي لاشين الجهود التي قامت بها الهيئة للإعداد والتحضير للاستفتاء، وتناولَ كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية التي اتخذتها الهيئة لضمان إجراء عملية الاستفتاء في أفضل الظروف، كما تحدث عن الترتيبات التي اتخذتها الهيئة لتمكين وتسهيل مشاركة الناخبين من مختلف الفئات في الاستفتاء.

أكدت السفيرة أبو غزالة خلال اللقاء على حرص معالي الأمين العام الشخصي وحرص جامعة الدول العربية على مواكبة كافة الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في جمهورية مصر العربية على مختلف المستويات خلال السنوات الأخيرة، وأن بعثاتها أصدرت العديد من التقارير التي تضمنت توصيات في مختلف النواحي المتعلقة بالعملية الانتخابية، وذلك بهدف تحسينها وتطويرها.

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كما أشادت السفيرة أبو غزالة بأداء الهيئة الوطنية للانتخابات تحت رئاسة معالي القاضي إبراهيم لاشين، مؤكدةً على أن عمل الهيئة يشهد تطوراً هاماً منذ إشرافها على الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2018، وهو الأمر الذي سيكون له الأثر الإيجابي على تطوير وتحسين ونجاح العمليات الانتخابية المستقبلية في جمهورية مصر العربية.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة الدول العربية كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للانتخابات حول حقوق وواجبات بعثاتها لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية التي تجري في جمهورية مصر العربية.

في ختام اللقاء، أعربت السفيرة أبو غزالة عن خالص تمنياتها أن يجري الاستفتاء وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها، وفى جو يسوده الأمن والاستقرار.