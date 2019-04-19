كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تنافس على الأكثر بؤسًا في العالم (فيديوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مستمرا في السير وراء أحلامه وطموحاته الفجه، حتى سقط بدولته في مستنقع البؤس.

كشفت وكالة بلومبيرج الاقتصادية الأمريكية في تقرير لها عن قائمة الدول الأكثر بؤسا، والتي تعاني من التضخم الاقتصادي بشكل ضخم.

تركيا الآن تنافس على المراكز الأربعة الأولى بين الدول الأكثر بؤسا في العالم، ومن خلال الفيديوجراف التالي تعرف على الكوارث التي سقطت فيها تركيا على يد أردوغان.