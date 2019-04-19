كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناخبون أمام القنصلية المصرية فى دبى يعبرون عن فرحتهم برقصات التنورة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفاعل المصريون المشاركون في التعديلات الدستورية التى انطلقت للمصريين للخارج اليوم أمام القنصلية المصرية فى دبى، فى جو يسوده الفرحة من خلال رقصات التنورة، كان للمصريين المقيمين فى دولة الإمارات العربية رأى مختلف فيما يخص الاستفتاء على، حيث

أثار الفيديو الخاص برقصة التنورة وسط الأغانى الوطنية المصرية، حالة من الإعجاب على العديد من صفحات السوشيال ميديا فى الإمارات، حيث علق عليه المدون الإماراتى إبراهيم بهزاد، قائلا فرحة الأشقاء المصريون خلال مشاركتهم في القنصلية المصرية فى دبى بالتصويت الخاص بالتعديلات الدستورية فى مصر، وسط العديد من التعليقات المشيدة بهذا الاحتفال على السوشيال ميديا.

وتجرى عملية التصويت فى 140 مقرًا انتخابيًا فى 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

ووفقًا للضوابط التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصرى متواجد فى الخارج التصويت فى الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومى سواء أكانت سارية أم لا.