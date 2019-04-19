مدرب أجاكس يكشف رسميا مدة غياب مزراوي بسبب الإصابة ومصيره في “دوري الأبطال”

تعرف عشاق وأنصار فريق أجاكس أمستردم الهولندي، عن مدة غياب لاعبه المغربي نصير المرزاوي عن الملاعب، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة يوفنتوس الأخيرة، في إياب ربع نهائي عصبة الأبطال الأروبية.

وأعلن “تين هاغ”، مدرب الفريق الهولندي، في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة، غياب لاعبه المغربي عن المباراتين القادمتين في الدوري الهولندي الممتاز، الأولى يوم السبت القادم أمام خرونينغن، والثانية، يوم الثلاثاء المقبل، أمام فيتيسه آرنهايم.

وسيتمتع فريق العاصمة الهولندي بأسبوع راحة، بعد هذا النزال، على أن يكون النجم المغربي جاهزا للقاء ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، الذي سيجمعه، بتوتنهام الإنجليزي.

وكان المزراوي قد خرج مضطرا في أول ربع ساعة من لقاء فريقه أمام “اليوفي” بسبب التواء في الكاحل، إثر احتكاك مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، وظهر النجم المغربي بعدها معتمدا على عكازين، قبل أن تتسحن إصابته ويمشي بطريقة عادية فور وصوله لهولندا.