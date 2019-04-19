“لارام” تطلق خدمة إخبار الزبناء بتفاصيل رحلاتهم عبر “واتساب”

أطلقت الخطوط الملكية المغربية، مؤخرا، خدمتها الجديدة للإخبار الآلي والفوري عبر تطبيق “الواتساب”، حيث سيتوصل زبناء الشركة بالمعلومات والأخبار المتعلقة برحلتهم مباشرة على التطبيق في هواتفهم.

وأوضحت الخطوط الملكية المغربية في بلاغ لها أصدرته اليوم الجمعة، أنها أصبحت واحدة من شركات الطيران الخمس الأولى بالعالم والأولى بالقارة السمراء التي تبادر إلى اقتراح هذه الخدمة المتطورة على زبائنها، مضيفة أنه بفضل هذه الخدمة، تضع الخطوط الملكية المغربية رهن إشارة زبنائها مجموعة المعلومات والأخبار المتعلقة برحلاتهم مباشرة، إذ أصبح بإمكانهم الاطلاع على حجوزاتهم أو برامج رحلاتهم عبر هذا التطبيق.

و ذكر البلاغ أنه يمكن للزبناء أيضا تتبع مسار أمتعتهم مباشرة أو طبع بطاقة الصعود الإلكترونية، مضيفا أنه بإمكان الزبائن كذلك الاطلاع على رصيد بطاقاتهم الخاصة بعروض سفر فلاير، فضلا عن المعلومات العملية المتعلقة بوصول رحلاتهم على غرار المعلومات المتعلقة بتسليم الأمتعة، أحوال الطقس بالوجهة التي يقصدونها، وغيرها.

ولتسريع وتيرة هذه الخدمة، يفيد البلاغ بأنه يرجى من الزبناء تسجيل الرقم الآتي على هواتفهم الذكية:48 84 48 22 05 إثر ذلك، سيصبح بمقدورهم الشروع في التواصل مع ربوت الخطوط الملكية المغربية ببعث رسالة من قبيل “bonjour” أو “salut” بعد ذلك، سیدعو الربوت الزبون اختيار لغة التواصل قبل إطلاعه على الخدمات المتوفرة، ثم اختيار الخدمة المطلوبة والحصول على جواب فوري.

وتراهن “لارام” على أن يساهم تطوير خدمة الرد الفوري تشات بوت في تجويد الخدمة الإخبارية، والتي أضحت رهانا حاسما بمهنة الملاحة الجوية بشكل عام، مؤكدة على أنها ستواصل رقمنة بعض من منظومات عملها في أفق اقتراح حلول مبتكرة قادرة على تلبية الحاجيات والسلوكات المعبر عنها من طرف العدد المتزايد من المواطنين المتشبعين بكل ما هو رقمي.