حقوقيون يراسلون الرميد لإنقاذ حياة الأبلق المضرب عن الطعام لمدة شهر

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان، بإنقاذ ربيع الأبلق، المضرب عن الطعام لمدة تشارف على الشهر، والمرحل حديثا إلى سجن طنجة 2.

وأكدت الجمعية ذاتها، في بلاغ لها، صباح اليوم الجمعة، أن “الأخبار تشير إلى أن الوضع الصحي لربيع الأبلق بدأ يتدهور، وأن الإدارة المحلية في السجن مترددة في نقله إلى المستشفى بدعوى بعد المسافة”.

وطالبت الجمعية ذاتها الرميد بالتدخل العاجل لدى المصالح المعنية قصد التعجيل بنقل ربيع الأبلق إلى المستشفى، درءً لكل مكروه قد يصيبه، وضمانا لحقه في الحياة والسلامة البدنية المضمونين بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبقوة الفصل 20 من الدستور المغربي، الذي يعتبر “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق”.

وكان شقيق المعتقل ربيع الأبلق قد خرج بتدوينات عديدة كشف فيها ما اعتبره “الوضع الصحي الخطير” لأخيه المضرب عن الطعام، والذي تم ترحيله من السجن المحلي عين السبع “عكاشة” إلى سجن طنجة 2.