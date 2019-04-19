دير حنّا: تظاهرة أمام مركز الشرطة بعد تزايد العنف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر أهالي دير حنا، اليوم، الجمعة، أمام مركز الشرطة الإسرائيليّة في القرية، احتجاجًا على تزايد حوادث العنف في القرية، رغم افتتاح المركز.

وشهد الأسبوع الأخير حوادث عنف عديدة، أبرزها إطلاق نار على محلّ تجاري، وإحراق فرع بنك بالإضافة إلى أحراق أحد المنازل الليلة الماضيّة.

وقال اللجنة الشعبيّة في دير حنا في بيان "وإن كانت حالات العنف لا تتعدّى أصبع اليد الواحدة، إلّا أنّها مقلقة وتحتاج إلى تظافر الجهود لاجتثاثها" وأضاف البيان أنّ الاعتداء على حرمات المؤسسات العامة وبيوت الناس "أمر مقلق ولا يمكن المرور عليه مر الكرام، وأن قوة الذراع لا يمكن، ولا بأيّ شكل أن تكون هي الحل".

وحمّلت اللجنة الشعبيّة في البلدة "الشرطة المسؤولية الكاملة بمحاربة آفة العنف وتقديم المجرمين للعدالة والتأكيد على دور الأهل والمؤسسات التربويةِ في تربية الأبناء وتذويت القيم الأخلاقية لمكافحة جميع ظواهر العنف".