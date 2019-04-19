حلقة قلاية | نابلس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: السبت، 27/ 04/ 2019 الزمان: 7:30 المكان: مدينة بيت جالا Advertisements تنظم مجموعة جبرا إبراهيم جبرا الثقافية في بيت لحم للمشاركة في المسار الاجتماعي-الثقافي من منطقة المخرور - بيت جالا إلى قرية بتير.

- التجمع و الانطلاق الساعة السابعة و النصف صباحًا من باب الزقاق – بيت لحم.

- يبدأ المسار منطقة المخرور في بيت جالا وصولا إلى شرق قرية بتير، ويبلغ طوله 4 كم، ويستغرق الوصول إليه سيرًا على الأقدام ما بين 3-4 ساعات.

- يشمل المسار إفطار "قلاية بندورة" و نشاطات ترفيهية ثقافية اجتماعية.

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