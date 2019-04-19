مدرب يوفنتوس يعلق على إمكانية مغادرة كريستيانو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - علق مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماسيمليانو أليغري، على إمكانية رحيل نجم الفريق البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عقب الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر أليغري خلال المؤتمر الصحافي لمباراة الغد أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي "رونالدو هو مستقبل يوفنتوس، سيقوم بعمل رائع في العام المقبل، هو محبط مثلنا جميعًا لكنه هادئ بشأن ذلك".

وأضاف "وجود كريستيانو مع يوفنتوس لا يضمن الفوز بدوري الأبطال. كرة القدم ليست علمًا دقيقًا، الآن علينا المضي قدمًا، والتفكير في الفوز بالدوري. يوفنتوس يلعب كل عام للفوز بجميع المسابقات، لم نلعب بأفضل طريقة لدينا في الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا، وخسرنا باستحقاق".

وأكمل مدرب اليوفي "كريستيانو لديه موسم غير عادي، وسيلعب غدًا أمام الفيولا.. أما كانسيلو فبإمكانه أن يصبح واحدًا من أفضل الأظهرة بالعالم، لكن هذا الأمر في يده".

وتابع "لحسن الحظ، لدينا فرصة تحقيق لقب الاسكوديتو غدًا، ونحن بحاجة لذلك. علينا أن ننظر أمامنا، ونتخلص من الإحباط دون أية أعذار. إذا حققنا اللقب غدًا، سيكون لدينا 5 مباريات أخرى، علينا أن نقدم فيها أقصى ما لدينا أيضًا".

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وأردف "بمجرد أن نحقق لقب الدوري، سنبدأ في الإعداد لخطة المستقبل مع مزيد من الوضوح، والهدوء. سنحتفل بالاسكوديتو لأنه إنجاز كبير، ونتج عن عام من العمل الشاق، بالرغم من الصعوبات، والإصابات. سيكون موسمًا إيجابيًا بتحقيقنا لـ50% من أهدافنا".

وحول الإصابات بالفريق، صرح أليغري "ماتيا بيرين سيغيب عن بقية الموسم كما هو الحال بالنسبة لسامي خضيرة، وربما ماريو ماندزوكيتش. ديبالا سيغيب لمدة 20 يومًا، بينما سيغيب دوغلاس كوستا، وكاسيريس 10 أيام. كيلليني قد يعود أمام إنتر فيما يتعافى بارزالي بشكل جيد".

واستطرد "علينا أن نقيم كل شيء في نهاية الموسم، ما مر بشكل جيد، وما لم يمر، وننظر بعد ذلك للتحسن. هذا العام كان عملًا رائعًا بالفوز بكل من السوبر الإيطالي، والاسكوديتو".

وواصل قائلًا "الفوز باللقب الثامن على التوالي هو مصدر للفخر، بمجرد أن نحصل عليه، يجب علينا جميعًا أن نستمتع به، لن يكون منطقيًا عدم الاحتفال به".

وختم "كوادرادو سيبدأ مباراة الغد، وأكرر غدًا يجب أن يكون يومًا عظيمًا للجميع من أجل الاحتفال".