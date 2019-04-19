مهرجان الكمنجاتي 2019 | غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الأربعاء، 24/ 04/ 2019 الزمان: 15:00 المكان: المعهد الفرنسي، غزة Advertisements مهرجان الكمنجاتي 2019 في غزة، يتضمن فعاليات عديدة منها ألعاب سيرك، حكواتي، فرقة ترتيم بقيادة إياد أبوليلة، عرض موسيقي بدوي، عرض موسيقي معاصر. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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