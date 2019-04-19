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انت الان تتابع تفاصيل خبر "فضيحة استخبارية" لأمريكا بعد كشف 290 عميلاً في إيران والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الجمعة 19 أبريل 2019 06:50 مساءً - أعلن وزير الأمن الإيراني، محمود علوي، أن أمن بلاده اعتقل 290 عميلاً للاستخبارات الأمريكية "CIA" في مختلف أنحاء البلاد، وذلك بعد الكشف عن أنشطتهم.
وقال علوي خلال كلمة ألقاها في طهران، اليوم الجمعة، إنه تم الكشف عن عملاء "CIA"، واعتقالهم ما أدى إلى انهيار الاتصال بين هذه الاستخبارات ومصادرها.
وشرح إجراءات الوزارة الاستخبارية والأمنية، قائلاً إن وزارة الأمن غيرت استراتیجیتها من مكافحة التجسس الدفاعية إلى مكافحة التجسس الهجومية.
وأوضح أن الأمريكيين أنفسهم وصفوا عملية الكشف عن هؤلاء بـ"الفضيحة الاستخبارية"، مضيفاً: "سنكشف قريباً عن تفاصيل هذه الملحمة عبر وسائل الإعلام الوطنية وغيرها".
وقال إن ضربة مماثلة قد تم توجيهها لجهاز الاستخبارات البريطاني "إم أي 6"، وسيتم الكشف عنها فی المستقبل القريب وفي الوقت المناسب، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وأشار علوي إلى أنه "تم كشف وإحباط مئات محاولات أجهزة الاستخبارات الأجنبية لتجنيد عملاء لها داخل البلاد، حيث تم الحفاظ على مئات الكوادر المؤثرة من الوقوع في شراكها".
وأضاف أنه تم خلال العام الماضي في مراكز حساسة في البلاد كشف واعتقال عشرات الجواسيس الذين استخدمتهم أجهزة الاستخبارات الأجنبية عملاء لها، ممَّا أصاب هذه الأجهزة بالارتباك.
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