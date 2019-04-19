شكرا لقرائتكم خبر عن الحمدين أهمل خدمة التعليم وتفرغ لنشر الفوضي ودعم الارهاب والان مع التفاصيل

عصابة الدوحة تفرغت لنشر التطرف وأهملت تربية النشىء ، كما حاولت التغلب على مشكلة نقص المدرسين فقدمت إغراءات مالية للمعلمين بدول الجوار لسرقة خدماتهم والتغطية على فشلها.

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