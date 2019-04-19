شكرا لقرائتكم خبر عن النفيعي ينتقد تدخل قطر فى شئون ليبيا والان مع التفاصيل

إنتقد عضو مجلس النواب البحريني إبراهيم النفيعي التدخلات القطرية في ليبيا وأكد أن تميم سبب عرقلة المصالحة بين الفصائل الليبية لتمويله للجماعات المتطرفة لإطالة الصراع في طرابلس

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