شكرا لقرائتكم خبر عن حمدبن جاسم رفض إعطاء تصاريح البناء لشركات المقاولات إلا بالرشاوى والان مع التفاصيل

كشف اللواء محمود منصور مؤسس جهاز المخابرات القطري، استغلال بن جاسم لعمله بالشؤون البلدية بحيث كان يرفض إعطاء تصاريح البناء لشركات المقاولات إلا بالرشاوى

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