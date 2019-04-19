انت الان تتابع بومبيو يقول إنه "لا يزال مكلفا" المفاوضات مع كوريا الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي طالبت كوريا الشمالية باستبعاده من المحادثات حول نزع سلاحها النووي، الجمعة إنه "لا يزال مكلفا فريق" المفاوضين في هذا الملف.
وأكد خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماعه بوزيري الخارجية والدفاع اليابانيين، "لم يتغير شيء، نواصل العمل".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يقول إنه "لا يزال مكلفا" المفاوضات مع كوريا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.