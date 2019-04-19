انت الان تتابع بومبيو يقول إنه "لا يزال مكلفا" المفاوضات مع كوريا الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي طالبت كوريا الشمالية باستبعاده من المحادثات حول نزع سلاحها النووي، الجمعة إنه "لا يزال مكلفا فريق" المفاوضين في هذا الملف.

وأكد خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماعه بوزيري الخارجية والدفاع اليابانيين، "لم يتغير شيء، نواصل العمل".