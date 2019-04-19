«جمعة غضب» على البشير.. وتفاصيل ليلة التغيير.. ماذا قال المعزول؟

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جدة - خالد شويل - ياسر عبدالفتاح (الخرطوم)@okaz_online استهجن خطيب الجمعة اليوم في ميدان اعتصام القيادة العامة دعوة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى قتل المتظاهرين، وحث اللجنة الأمنية التي طلبت منه التنحي في ليلة التغيير بالقضاء على المعتصمين في 48 ساعة. وكان الصحفي، عثمان ميرغني، الذي كان حبيسا لفترات متباعدة في حقبة البشير وأفرج عنه قبل أيام عدة من نجاح الثورة السودانية، أكد في مقطع فيديو أمام تجمع للمعتصمين ليل أمس، أن أعضاء في المجلس العسكري أبلغوه بأن المخلوع قال لهم إنه سيتجاوز عن النسبة الكبيرة ويكتفي بقتل 30%، الأمر الذي أثار دهشة أعضاء اللجنة الأمنية ورسخ في قناعاتهم بانتهاء حقبة حكم البشير. استهجن خطيب الجمعة اليوم في ميدان اعتصام القيادة العامة دعوة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى قتل المتظاهرين، وحث اللجنة الأمنية التي طلبت منه التنحي في ليلة التغيير بالقضاء على المعتصمين في 48 ساعة. وكان الصحفي، عثمان ميرغني، الذي كان حبيسا لفترات متباعدة في حقبة البشير وأفرج عنه قبل أيام عدة من نجاح الثورة السودانية، أكد في مقطع فيديو أمام تجمع للمعتصمين ليل أمس، أن أعضاء في المجلس العسكري أبلغوه بأن المخلوع قال لهم إنه سيتجاوز عن النسبة الكبيرة ويكتفي بقتل 30%، الأمر الذي أثار دهشة أعضاء اللجنة الأمنية ورسخ في قناعاتهم بانتهاء حقبة حكم البشير. وأثار ما قاله البشير للمجلس العسكري في الدقائق الأخيرة التي سبقت سقوطه، موجة من الغضب والاستياء في أوساط السودانيين، واستهجن خطباء الجمعة أمس تهديدات المخلوع بقتل المحتجين السلميين، فيما يعتزم قانونيون إقامة دعاوى قضائية ضده.



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