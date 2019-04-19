شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يعترف بدور حفتر المهم في مكافحة الإرهاب وتأمين موارد ليبيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (وكالات) أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدور قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في مكافحة الإرهاب وتأمين موارد ليبيا النفطية، وفق ما ذكره بيان للبيت الأبيض. أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدور قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في مكافحة الإرهاب وتأمين موارد ليبيا النفطية، وفق ما ذكره بيان للبيت الأبيض. وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترمب تحدث هاتفياً مع حفتر، يوم الاثنين، وتناولا «الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب والحاجة لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا».



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