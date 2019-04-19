شكرا لقرائتكم جو بايدن يعلن ترشحه رسمياً للانتخابات الأميركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نائب الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، الجمعة، ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية الأميركية.
ورجح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أنه سينافس بشكل رئيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020، كلا من السيناتور بيرني ساندرز، ونائب الرئيس السابق جو بايدن.
وأضاف ترمب في تغريدة نشرها في 17 أبريل على تويتر: "أعتقد أن المنافسين الرئيسيين في السباق الانتخابي المقبل ضد صاحب أفضل اقتصاد ممكن في تاريخ البلاد والعديد من الأشياء الرائعة الأخرى! سيكونان، المجنون بيرني ساندرز، والنعسان جو بايدن. وأنا مستعد للنزال ضد أي شخص كان...".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصدر مطلع أن بايدن أخبر أنصاره بنيّته الترشح للانتخابات الرئاسية وطلب المساعدة في جمع المساهمات والتبرعات اللازمة.
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