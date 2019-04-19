النشرة: اعتصام أمام سراي النبطية تنديدا باقفال معمل الكفور

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بأن عدداً من الناشطين نفذوا اعتصاما امام ​السراي الحكومي​ في النبطية تنديدا باقفال معمل ​الكفور​.

وأكدت الناشطة ​نعمة بدر الدين​ "أننا نفذنا الإعتصام تحت المطر لنطالب بإنهاء الإهمال بالنسبة لصحتنا وبيئتنا في منطقتنا"، مشيرة إلى أن "معمل الفرز يديره ​اتحاد بلديات الشقيف​ النبطية وبدلا من الفرز يتم رمي ​النفايات​ في الطبيعة وبشكل عشائي ما يؤدي إلى انتشار ​الأمراض​ والروائح".

وطالبت بإنطلاق مبادرة الفرز من المصدر مشددة على "أننا ضد سياسية ​المحارق​".

وتوجه المعتصوم بموكب سيارات في الكفور مطالبين باقفاله بشكل نهائي.