أفاد مراسل "النشرة" في النبطية بأن عدداً من الناشطين نفذوا اعتصاما امام السراي الحكومي في النبطية تنديدا باقفال معمل الكفور.
وأكدت الناشطة نعمة بدر الدين "أننا نفذنا الإعتصام تحت المطر لنطالب بإنهاء الإهمال بالنسبة لصحتنا وبيئتنا في منطقتنا"، مشيرة إلى أن "معمل الفرز يديره اتحاد بلديات الشقيف النبطية وبدلا من الفرز يتم رمي النفايات في الطبيعة وبشكل عشائي ما يؤدي إلى انتشار الأمراض والروائح".
وطالبت بإنطلاق مبادرة الفرز من المصدر مشددة على "أننا ضد سياسية المحارق".
وتوجه المعتصوم بموكب سيارات في الكفور مطالبين باقفاله بشكل نهائي.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اعتصام أمام سراي النبطية تنديدا باقفال معمل الكفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.