"أوكسفام" تحذر من عودة تفشي مرض الكوليرا على نطاق واسع في اليمن

حذرت منظمة "أوكسفام" غير الحكومية من عودة تفشي مرض ​الكوليرا​ على نطاق واسع في ​اليمن​ الغارق في نزاع مسلح، مع ارتفاع عدد الحالات المشتبه بها هذا العام إلى نحو مئتي ألف.

ونبهت المنظمة الخيرية في بيان الخميس من مغبة عودة ارتفاع ما هو بالفعل أسوأ تفشٍ للكوليرا ب​العالم​، مشيرة الى أنه يُشتبه في إصابة نحو 195 الف شخص بهذا المرض هذا العام.

وذكرت أوكسفام أنه في الأسبوعين الأخيرين من آذار الماضي، تم الإبلاغ عن ما يقرب من 2500 حالة مشتبه بها يوميًا، وذلك يعد ارتفاعًا ملحوظاً عن الحالات المبلغ عنها في شباط هذا العام والتي وصلت الى ألف حالة يوميًا.

وبحسب البيان فإن هذا يزيد "بأكثر من عشرة أضعاف عن عدد الحالات المبلغ عنها والوفيات المرتبطة بها خلال نفس الفترة من عام 2018.

وذكرت المنظمة أن الوباء قتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص مُنذ بدء تفشي المرض عام 2016. ويخوض الأطباء سباقا مع الزمن من أجل علاج المرضى والتعامل مع الانتشار الجديد للكوليرا في اليمن.