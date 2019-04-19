بومبيو: ما زلت مكلفا "فريق المفاوضين" حول نزع السلح النووي لكوريا الشمالية

أعلن وزير ​الخارجية الأميركية​ ​مايك بومبيو​ الذي طالبت ​كوريا الشمالية​ باستبعاده من المحادثات حول نزع سلاحها النووي، أنه لا يزال مكلفا "فريق المفاوضين" في هذا الملف. وأكد خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماعه بوزيري الخارجية والدفاع اليابانيين ان: "لم يتغير شيء" مضيفا "نواصل العمل".

وكانت كوريا الشمالية قد طالبت هذا الأسبوع باستبعاد بومبيو من المحادثات النووية في المستقبل بعد أن شجّع ​ترامب​ على ما يبدو على التشدد في موقفه خلال قمته مع الزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​ في هانوي.