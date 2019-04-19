أعلن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو الذي طالبت كوريا الشمالية باستبعاده من المحادثات حول نزع سلاحها النووي، أنه لا يزال مكلفا "فريق المفاوضين" في هذا الملف. وأكد خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماعه بوزيري الخارجية والدفاع اليابانيين ان: "لم يتغير شيء" مضيفا "نواصل العمل".
وكانت كوريا الشمالية قد طالبت هذا الأسبوع باستبعاد بومبيو من المحادثات النووية في المستقبل بعد أن شجّع ترامب على ما يبدو على التشدد في موقفه خلال قمته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: ما زلت مكلفا "فريق المفاوضين" حول نزع السلح النووي لكوريا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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