باكستان: مستعدون للرد على أي تصرف عدائي

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة بباكستان زبير محمود حيات، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة للرد على أي تصرف عدائي، وأنه من الضروري أن تتخذ خطوات لزيادة صادراتها العسكرية.
ونسبت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية إلى حيات قوله "إن الدولفي جميع أنحاء العالم تشارك في تجارة المعدات العسكرية من أجل دفاعها، وتحتاج باكستان أيضا التركيز على ذلك".
وأضاف حيات "إن الدول الإسلامية لا تزال تواجه الأزمات بالإضافة إلى تزايد
وفيما يتعلق بالنزاع في أفغانستان، قال حيات إنه لا يوجد حل عسكري للقضية الأفغانية وأن باكستان تدعم جهود السلام التي ستكون مفيدة ليس فقط لأفغانستان بل للمنطقة بأسرها.
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