باكستان: مستعدون للرد على أي تصرف عدائي

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة بباكستان زبير محمود حيات، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة للرد على أي تصرف عدائي، وأنه من الضروري أن تتخذ خطوات لزيادة صادراتها العسكرية.

ونسبت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية إلى حيات قوله "إن الدول

في جميع أنحاء العالم تشارك في تجارة المعدات العسكرية من أجل دفاعها، وتحتاج باكستان أيضا التركيز على ذلك".وأضاف حيات "إن الدول الإسلامية لا تزال تواجه الأزمات بالإضافة إلى تزايدظاهرة الإسلاموفوبيا (الخوف من الإسلام أو من المسلمين)، كما أن المسجد الأقصى سيظل في خطر حتى يحل السلام في منطقة الشرق الأوسط".وفيما يتعلق بالنزاع في أفغانستان، قال حيات إنه لا يوجد حل عسكري للقضية الأفغانية وأن باكستان تدعم جهود السلام التي ستكون مفيدة ليس فقط لأفغانستان بل للمنطقة بأسرها.