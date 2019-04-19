البيت الأبيض: ترامب بحث مع حفتر هاتفيًّا جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجرى مكالمة هاتفية الاثنين الماضي مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر حول جهود مكافحة الإرهاب والحاجة إلى تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا. جهود مكافحة الإرهاب والحاجة إلى تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا. ونقلت قناة (سكاي نيوز) الفضائية اليوم الجمعة، عن بيان أصدره البيت الأبيض أن الرئيس ترامب أثني على دور حفتر في مكافحة الإرهاب وتأمين مصادر النفط في ليبيا، كما ناقش معه سبل إقامة نظام ديمقراطي مستقل في ليبيا.

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