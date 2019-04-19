استقبل مقر الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالسفارة المصرية في الكويت، مساء اليوم الجمعة، أصغر ناخب على مدار اليوم، وهو عبدالحميد محمد عبدالحميد "21يوما"، الذي اصطحبه والداه لمشاركته خلال الإدلاء بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وقال محمد عبدالحميد -في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فيالكويت- "أتيت اليوم للإدلاء بصوتي في الاستفتاء على التعديلات الدستورية؛ لضمان غد أفضل لولدي وفلذة كبدي عبدالحميد، وصممت على مشاركته معي تلك اللحظة، رغم أن عمره لم يتعد 21 يوما".
وأضاف أنه حرص وزوجته، التي لم تسترد كامل
كانت هذه تفاصيل خبر 21 يوماً عمر أصغر ناخب بالكويت يشارك والديه في الاستفتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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