مقتل 12 داعشيًا وضبط 12 آخرين في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، مقتل 12 إرهابيا من تنظيم "داعش" الإرهابي بينهم قيادات في مدينة الحويجة بمحافظة كركوك وضبط 12 آخرين بمحافظة الأنبار. وذكرت خلية الإعلام الأمني - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم /الجمعة/ - أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت خلال عملية أمنية نوعية، من قتل 12 إرهابياً بينهم 4 قيادات وتدمير مستودعات بداخلها أسلحة وعتاد ومعدات مختلفة في إحدى الوديان بالحويجة في

وأضاف البيان أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من ضبط 12 إرهابيا آخرين في عملية غربي قضاء الرطبة في محافظة الأنبار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت خلال عملية أمنية نوعية، من قتل 12 إرهابياً بينهم 4 قيادات وتدمير مستودعات بداخلها أسلحة وعتاد ومعدات مختلفة في إحدى الوديان بالحويجة فيمحافظة كركوك.. مشيرة إلى أن هذه المجموعة الإرهابية كانت قد أقدمت على تفجير عبوة ناسفة استهدف القطاعات الأمنية في القضاء خلال اليومين الماضيين.وأضاف البيان أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من ضبط 12 إرهابيا آخرين في عملية غربي قضاء الرطبة في محافظة الأنبار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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