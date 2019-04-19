جيش الاحتلال يقصف مواقع لـ "حماس" شرق غزة

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مواقع تابعة لحركة "حماس" على أطراف شرق قطاع غزة، من دون تسجيل إصابات.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه "هاجم بطائرة ودبابة موقعين عسكريين تابعيين لحماس في قطاع غزة رداً على تعرض قوة عسكرية تابعة للجيش لإطلاق نار بالقرب من السياج الأمني، من دون وقوع إصابات في صفوف الجيش".

ولم تعلن المصادر الفلسطينية عن وقوع إصابات جراء القصف الإسرائيلي.

وبدأ مئات الفلسطينيين بالتوافد إلى أطراف شرق قطاع غزة للمشاركة في جمعة تظاهرات جديدة في إطار مسيرات العودة الشعبية.

Advertisements

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة التي تضمّ فصائل وجهات أهلية وحقوقية فلسطينية، إلى المشاركة في تظاهرات تحت شعار "يوم الأسير الفلسطيني".

كان عشرات الأسرى الفلسطينيين أوقفوا يوم الإثنين الماضي إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر لمدة ثمانية أيام، بعدما استجابت سلطات الاحتلال لمطالبهم بتحسين أوضاعهم المعيشية، وإنهاء إجراءات العزل، وتركيب هواتف عمومية في السجون.

وبحسب "نادي الأسير الفلسطيني"، تعتقل إسرائيل في سجونها حالياً نحو 5700 أسير وأسيرة، من بينهم نحو 500 على بند الاعتقال الإداري الذي يتيح الاعتقال المفتوح من دون توجيه اتهامات محددة.