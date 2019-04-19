فرنسا تؤكد دعمها للتحالف العربي الكردي في مواجهة "داعش"

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون? اليوم الجمعة، وفداً من التحالف العربي الكردي، الذي يقاتل تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

وأكد الإليزيه أن ماكرون أعرب للوفد عن دعم باريس المستمر لمكافحة التنظيم الإرهابي.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس أوضح للوفد "استمرار الدعم الفعلي لفرنسا في مكافحة داعش، الذي ما زال يشكل تهديداً للأمن الجماعي، وخصوصاً في إدارة المقاتلين الإرهابيين الذين أسروا، وعائلاتهم".