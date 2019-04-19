حفتر: نسعى لطرد جماعات غير نظامية من طرابلس ونحرص على أرواح المدنيين

قال المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي إن قوات الجيش تحافظ على أرواح المدنيين وتسعى لإنهاء العمليات العسكرية في ليبيا في أقرب الأوقات ضد جماعات غير نظامية تسيطر على عدة مناطق من مدينة طرابلس.

وأوضح حفتر، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، أنه حريص على إنهاء العمل العسكري في عدد من مناطق ليبيا في أقرب الأوقات، لافتاً إلى أن قواته بصدد محاربة أطراف مسلحة غير نظامية تسيطر على عدة مناطق في طرابلس دون وجه حق.

اقرأ أيضاً... قائد الجيش الوطني الليبي يأمر القوات بتطهير طرابلس من الإرهاب

ونقل بيان للخارجية التونسية، اليوم الجمعة عن حفتر، قوله "إن قواته حريصة على حقن الدماء والحفاظ على أرواح المدنيين".

كانت قوات الجيش الوطني الليبي قد بدأت خلال الأسبوع الماضي عملية للقضاء على المنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة في طرابلس وغرب ليبيا.