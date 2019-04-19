كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكونغو الديمقراطية تعلن الحداد الوطنى على ضحايا حادث غرق قارب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدى حالة الحداد الوطني اليوم الجمعة في جميع أرجاء البلاد عقب مقتل 13 شخصا على الأقل وفقدان 142 آخرين إثر غرق قارب ركاب مؤخرا في بحيرة "كيفو" الواقعة شرق البلاد.

ونقلت قناة (أفريكا نيوز) الإخبارية عن الرئاسة في الكونغو الديمقراطية قولها إنه وفقا للقرار الذي أصدره الرئيس بإعلان حالة الحداد الوطني اليوم، فإنه تم تنكيس الأعلام إلى المنتصف في جميع أرجاء البالد حدادا على أرواح ضحايا الحادث.

ولم تتضح بعد أسباب غرق القارب.