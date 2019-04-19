كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يناقش جهود مكافحة الإرهاب هاتفياً مع المشير حفتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحدث هاتفيا يوم الإثنين مع القائد العسكري الليبي خليفة حفتر، وناقش معه "جهود مكافحة الإرهاب المستمرة وضرورة تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".

وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب "اعترف بالدور الهام الذي لعبه المشير حفتر في مكافحة الإرهاب وتأمين موارد ليبيا النفطية، كما وناقش الطرفان رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي ديمقراطي مستقر"، وفقا لـ"رويترز".

وفي يوم الخميس، سقطت قذائف الهاون على إحدى ضواحي طرابلس، وأصابت عيادة تقريبا، بعد أسبوعين من الهجوم الذي شنته قوات حفتر الشرقية على العاصمة الليبية، التي تسيطر عليها حكومة معترف بها دوليا.

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يذكر أن المدعي العام العسكري لحكومة الوفاق الليبية، أمر مساء أمس الخميس، بإلقاء القبض على المشير خليفة حفتر، وعدد من أركان قواته، بسبب الحملة العسكرية التي يشنها على العاصمة الليبية، طرابلس.

ونشر المدعي العام العسكري لحكومة الوفاق الليبية، بيانا نشرته وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء اليوم الخميس، جاء فيه أنه أمر بإلقاء القبض على مجموعة من القيادات العسكرية الليبية، على رأسها المشير حفتر.

وتعزى أوامر المدعي العام بالقبض على حفتر وعدد من أركان قواته العسكرية، إلى واقعتي قصف مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، بواسطة الطيران الحربي، بالإضافة لقصف حي الانتصار في العاصمة نفسها، والذي راح ضحيته عدد من المدنيين، بالإضافة للدمار الذي خلفه بالمنطقة بواسطة الصواريخ، بحسبما جاء في نص البيان، أو الأمر العسكري.