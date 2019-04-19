كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس الحكومة الروسية يصل دمشق اليوم في زيارة رسمية ليومين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر في الخارجية السورية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن نائب رئيس الحكومة الروسية يصل إلى دمشق اليوم في زيارة رسمية ليومين.

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سبوتنيك. وقال المصدر إن "بوريسوف يزور سوريا على رأس وفد حكومي للقاء عددا من كبار المسؤولين بينهم نائب رئيس الوزراء السوري وزير الخارجية وليد المعلم".

وتعمل روسيا إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا (تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.