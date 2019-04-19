كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصريون يصوتون على التعديلات الدستورية الجديدة في الدوحة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه المواطنون المصريون في قطر إلى السفارة المصرية في الدوحة للتصويت على التعديلات الجديدة على الدستور المصري.

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وبدأ المغتربون المصريون التصويت لمدة ثلاثة أيام على التعديلات الدستورية الجديدة في 140 سفارة وقنصلية من 125 دولة في جميع أنحاء العالم، وسط حملة مكثفة للتعديلات في الخارج وعلى الصعيد المحلي.

ولدى فتح صناديق الاقتراع أبوابها من السبت إلى الاثنين مع 55 مليون مصري مؤهل للتصويت على التعديلات الجديدة، والتي من شأنها زيادة فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات ، وتخصيص 25 في المائة من المقاعد البرلمانية للنساء، وإعادة تقديم مجلس الشورى وإعادة تعيين نائب الرئيس .

خصصت وزارة الهجرة في مصر خطوطا ساخنة للمغتربين المصريين لتلقي أي شكاوى أو أسئلة تتعلق بالاستفتاء العام لمدة ثلاثة أيام.