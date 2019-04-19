كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيسبوك يكشف كلمات سر ملايين المستخدمين على إنستغرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت شركة "فيسبوك" بتخزين كلمات سر تابعة لملايين المستخدمين على موقع إنستاجرام من دون تشفير.

وجاء في تقرير فيسبوك، وجدنا أنه تم تخزين كلمات سر لملايين المستخدمين بشكل مقروء.

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وستقوم الشركة بإعلام جميع المستخدمين الذين خزنت كلمات مرورهم بهذه الطريقة، وأضافت، بينت تحقيقاتنا أن كلمات المرور هذه لم تستخدم من قبل موظفي الشركة.

يذكر أن إنستاجرام تابعة لشركة فيسبوك بعد أن اشترتها الأخيرة عام 2012.