عاجل… الرجاء يقنع ياجور بالبقاء ويمدد عقده لسنتين إضافيتين

أعلن نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل، تجديد عقد لاعبه وهدافه المخضرم، محسن ياجور، لسنتين إضافيتين، أي إلى غاية نهاية 2021، وذلك بعد أن أقنعته إدارة النادي، لتمديد عقده مع الفريقن الذي كان سينتهي نهاية الموسم الحالي.

وأصدر النادي الأخضر، بلاغا رسميا، جاء فيه أن ” الرجاء الرياضي توصل الى اتفاق مع اللاعب محسن ياجور يقضي بتجديد عقد اللاعب لمدة موسمين رياضيين اضافيين الى غاية 30 يونيو 2021″.

وأكد النادي أن هذه الخطوة ” تأتي كتفعيل لسياسة المكتب المديري للنادي في الحفاظ على ركائز الفريق في افق مواصلة بناء اسس فريق اكثر تنافسية الموسم الرياضي المقبل”.

ونجح الرجاء في تجديد عقود كل من عبد الجليل اجبيرة وبدر بانون وعمر بوطيب وعبد الرحيم الشاكير ومحمد بوعميرة.

وكانت العديد من الشائعات قد حامت مؤخرا حول مستقبل اللاعب مع الفريق، ورغبته في الرحيل عن النادي، خاصة بعد تلقيه لاتصالات من مجموعة من الأندية، خاصة نادي الجيش الملكي.