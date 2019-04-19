الأرصاد الجوية: الأمطار مستمرة.. والمغرب سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة

كشف الحسين يوعابد، مسؤول التواصل في مديرية الأرصاد الجوية، أن التساقطات المطرية ستستمر إلى غاية نهاية الأسبوع.

وقال يوعابد في حديث مع “اليوم24″، إن التساقطات ستكون بين معتدلة وخفيفة في عدد من المناطق، كما ستشهد مدن المغرب انخفاضا ملموس في درجات الحرارة مقارنة مع الأيام الماضية.

وتم أمس الخميس، تسجيل 5 ملمترات من التساقطات المطرية فيتطوان وطنجة، و3 ملمترات في الحسيمة والعرائش، ثم ملمتر واحد في كل من شفشاون والدار البيضاء-أنفا، وآسفي ومكناس.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، اليوم الجمعة ما بين 00 و05 درجات بالمرتفعات، وما بين 05 و11 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والهضاب، وما بين 12 و16 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي، وما بين 14 و19 درجة بالجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 06 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 13 و19 درجة بالمنطقة الشرقية والساحل المتوسطي والسايس ومنطقة طنجة وهضاب الفوسفاط والسهول الشمالية، وما بين 19 و24 درجة بالسهول والسواحل الوسطى، وما بين 24 و29 درجة بالجنوب الشرقي وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 29 و34 درجة بأقصى الجنوب.