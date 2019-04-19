في خطوة مفاجئة.. كارتيرون قد يغادر الرجاء ويرشح نفسه لتدريب هذا المنتخب الإفريقي

في خطوة مفاجئة، وضع الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب فريق الرجاء البيضاوي سيرته الذاتية، فوق طاولة الاتحاد الغابوني لكرة القدم، وذلك من أجل الترشح لتدريب منتخب الغابون الأول، خلفا للمدرب المقال، دانيال دوزان.

.وحسب صحيفة ” gabonactu” الغابونية، فإن كارتيرون يعتبر من المدربين الفرنسيين الأربعة الذين وضعوا سيرهم الذاتية من أجل الإشراف على المنتخب الغابوني، ويتعلق الأمر بكل من ديدي سيكس، رولان طوربيس، وكلود لوروا.

وأكدت الصحيفة نفسها، أن كارتيرون يعتبر من أكثر المدربين ترشحا للإشراف على المنتخب المالي، بالنظر إلى المسار الجيد الذي قام به رفقة مجموعة من الأندية الإفريقية والآسيوية، بالإضافة إلى قيادته منتخب مالي إلى ربع نهائي “كان” 2015.

وينتهي عقد كارتيرون مع الرجاء، مع نهاية الموسم الرياضي الحالي، وسط طموح رجاوي بتمديد عقده، بعد أن حقق 7 انتصارات متتالية في الفترة الأخيرة، وحقق معه كأس “السوبر” الإفريقي، بالإضافة إلى اقترابه من تحقيق هدفه الأبرز هذا الموسم، وهو احتلال وصافة الدوري، والتأهل بالتالي إلى عصبة الأبطال الإفريقية الموسم المقبل.