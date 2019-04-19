تركيا توقف إماراتيين..والسبب: التجسس على مواطنين عرب!

أعلن مسؤول تركي رفيع، اليوم الجمعة، أن السلطات اعتقلت عنصرين من المخابرات الإماراتية في إسطنبول يوم الاثنين الماضي، يشتبه في تورطهما بالتجسس.
وأضاف المسؤول التركي، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة، أن “الإماراتيين المعتقلين اعترفا بتورطهما في التجسس على المواطنين العرب المقيمين في تركيا لمصلحة دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وأوضح أن السلطات التركية تحقق في ما إذا كان أحد المعتقلين على صلة بجريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي التي وقعت في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول في أكتوبر الماضي.
وتحقق السلطات التركية في احتمال وجود صلة بين الموقوفين وقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، الجريمة التي هزت العالم في شهر أكتوبر الماضي.
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