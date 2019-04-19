..”ONSSA” يحجز ويتلف 830 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك ويضع 618 ملفا أمام القضاء

نشر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اليوم الجمعة، حصيلة عمليات مراقبة المواد الغذائية المنجزة على مجموع التراب الوطني، خلال الربع الأول من عام 2019، همت حوالي 4.826.912 طنا من المواد الغذائية.

وقال،”ONSSA” في بلاغه، اليوم، إنه داخل السوق الوطني، قامت مصالح المراقبة، التابعة للمكتب بـ15.809 زيارة ميدانية،3.791 منها كانت في إطار اللجان الإقليمية المختلطة، وقد مكنت هذه التحريات من مراقبة 419.261 طنا من مختلف المنتجات الغذائية، وحجز، وإتلاف 830 طنا من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وتقديم 618 ملفا أمام المحاكم المختصة من أجل البت فيها.

وعند الاستيراد، قال المصدر ذاته إنه تمت مراقبة 3.390.561 طنا من مختلف المنتجات الغذائية، وعلى إثر هذه المراقبة تم تسليم 12.073 شهادة قبول، وتم إرجاع 2.263 طنا من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل، أما عند التصدير، فتمت مراقبة 1.017.089 طنا من المنتجات الغذائية، أسفرت عن إصدار 47.760 شهادة صحية، وصحية نباتية.

من جهة أخرى، وفي إطار برنامجه الوقائي، قامت مصالح المكتب بمنح 339 اعتمادا، وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات، والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي، والقيام بـ892 زيارة للمؤسسات المرخصة، والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية، و911 عملية تفتيش في إطار عمليات الإشهاد الصحي، والتحريات الصحية، إلى جانب تعليق الاعتماد الصحي لـ17 مؤسسات؛ وسحبه لـ12 مؤسسة لعدم احترام المعايير الجاري بها العمل، ومنح 21 شهادة اعتماد ATP للنقل الدولي، و2783 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني للمنتجات الغذائية سريعة التلف.