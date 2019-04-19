من أجل أياكس.. تأجيل الجولة 33 بالدوري الهولندي

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم عن تأجيل كافة مباريات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري حتى لا يضطر نادي أياكس للعب مباراة يوم الأحد الموافق 28 من الشهر الجاري، والتي ستكون قبل يومين من مواجهته المرتقبة في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال أمام توتنهام الإنجليزي.

وبذلك سيكون النادي الهولندي قد حصل على ستة أيام راحة قبل المواجهة الأوروبية، وأكثر من السبيرز بأربعة أيام حيث سيواجهون ويست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي (البريميير ليغ) يوم السبت الموافق 27 من الشهر الجاري.

وستقام التسع مباريات الخاصة بالجولة الـ33 من الدوري الهولندي -والتي كان مقرر خوضها في 28 من أبريل الجاري- يوم الأربعاء الموافق 15 من ماي المقبل.

وتأهل أياكس لنصف نهائي دوري الأبطال بعد فوزه على يوفنتوس الإيطالي (3-2) في مجموع اللقائين بالدور ربع النهائي.