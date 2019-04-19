الحملة الشبابية "رسائل حرية" | غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الإثنين، 22/04/ 2019 الزمان: 12:00 المكان: الهيئة الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني، غزة Advertisements

تنظم الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد "بالشراكة مع الفرق والتجمعات الشبابية حملة "رسائل حرية " بهدف إرسال رسائل شبابية لدول العالم الحر تعبر عن طموحات وأماني الشباب الفلسطيني وتتحدث عن معاناتهم في ظل استمرار الانتهاكات الخارجية والداخلية واستمرار الحصار الإسرائيلي الظالم المفروض على الأراضي الفلسطينية وإغلاق المعابر وتقييد حرية المواطنين واستمرار مصادرة الأراضي والاستيطان وتهويد القدس، من خلال كتابة الرسائل ورميها بالبحر تتضمن مطالب الشباب لدول العالم الحر أهمها رفع الحصار وإنهاء الاحتلال. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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