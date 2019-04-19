حصة الدفاع عن النفس النسوي | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: السبت 27/ 04/ 2019 الزمان: 11:30 Advertisements المكان: مركز عن النفس النسوي، رام الله

حصة الدفاع عن النفس للنساء من جميع الأعمار والقدرات، ليس الهجمات الجسدية فقط، مبني على وعي عقلي وفهم وتحليل للواقع الاجتماعي الذي تعيشه المرأة الفلسطينية، لذلك نبدأ من خلال العمل على تقدير الذات، والوعي الداخلي.

فالعنف يمكن أن يكون ضربًا، كلمة، نكتة، تعبيرًا، نظرة أو حتى صمتًا.

الدفاع عن النفس النسوي ليس أحد الفنون القتالية، وليس مبنيًا حسب قوتك أو حجمك، بل هو قدرتك على استخدام المهارات والقدرات الموجودة لديك للحفاظ على نفسك آمنة.

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